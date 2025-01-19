ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Сообщило движение в своем Telegram.

Израиль одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе

Ранее сегодня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что получила список освобождаемых заложников от ХАМАС и прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 по местному времени (12.15 мск) 19 января.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. СМИ сообщали, что на первом этапе сделки Тель-Авив освободит две тысячи палестинцев в обмен на 33 израильтян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры