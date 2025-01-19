ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа
19 января 202514:36
Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило начало прекращения огня в секторе Газа. Сообщило движение в своем Telegram.
Ранее сегодня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что получила список освобождаемых заложников от ХАМАС и прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 по местному времени (12.15 мск) 19 января.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. СМИ сообщали, что на первом этапе сделки Тель-Авив освободит две тысячи палестинцев в обмен на 33 израильтян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru