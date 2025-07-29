СМИ назвали размер ущерба «Аэрофлота» от хакерской атаки

Кибератака на систему авиаперевозчика произошла 28 июля. В результате только из Шереметьево были отменены 54 оборотных рейсов. Собеседники РБК оценили ущерб в сумму не менее 250 млн рублей.

«С учётом затрат на восстановление инфраструктуры и отказов клиентов покупать билеты на ближайшие даты общие потери могут достигать миллиардов рублей», - отметили они.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что часть пассажиров «Аэрофлота» перевезут авиакомпании «Россия» и «Победа», пишут «Известия».

