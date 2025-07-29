СМИ назвали размер ущерба «Аэрофлота» от хакерской атаки

Размер ущерба, который понёс «Аэрофлот» из-за хакерской атаки, по оценкам экспертов, может составить от 10 млн до 50 млн долларов. Об этом пишет Forbes.

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Кибератака на систему авиаперевозчика произошла 28 июля. В результате только из Шереметьево были отменены 54 оборотных рейсов. Собеседники РБК оценили ущерб в сумму не менее 250 млн рублей.

«С учётом затрат на восстановление инфраструктуры и отказов клиентов покупать билеты на ближайшие даты общие потери могут достигать миллиардов рублей», - отметили они.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что часть пассажиров «Аэрофлота» перевезут авиакомпании «Россия» и «Победа», пишут «Известия».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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