Хакер: Возврат украденных денег не поможет снизить число киберпреступлений

Решение возмещать жертвам мошенничеств денежные средства не поможет снизить уровень преступности, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Есть целое направление – кардинг, там люди крадут деньги со счетов, заражая компьютеры. Это делают многие люди из стран СНГ, Восточной Европы. Они это делают против банков немецких, британских, американских, крадут в тех странах, где деньги есть – там возмещают людям деньги. Это не снижает никак преступность, это две параллельные реальности. А банки будут недовольны этим решением ЦБ, будут хитрить», - отметил он.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. При этом необходимо будет четко разграничивать, в какой ситуации с мошенническим списанием средств с карты виноват банк, а в какой – сам клиент. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов.

