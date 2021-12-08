Хакер: Возврат украденных денег не поможет снизить число киберпреступлений

Александр Варской отметил, что подобные меры существуют на Западе, но не помогают в борьбе с преступность. 

Решение возмещать жертвам мошенничеств денежные средства не поможет снизить уровень преступности, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Есть целое направление – кардинг, там люди крадут деньги со счетов, заражая компьютеры. Это делают многие люди из стран СНГ, Восточной Европы. Они это делают против банков немецких, британских, американских, крадут в тех странах, где деньги есть – там возмещают людям деньги. Это не снижает никак преступность, это две параллельные реальности. А банки будут недовольны этим решением ЦБ, будут хитрить», - отметил он.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует определить сумму денежных средств, которую банки страны должны будут возвращать клиентам, пострадавшим от мошенников. При этом необходимо будет четко разграничивать, в какой ситуации с мошенническим списанием средств с карты виноват банк, а в какой – сам клиент. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КиберпреступностьКибербезопасностьМошенничество
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