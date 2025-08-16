Над Россией уничтожили 29 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО минувшей ночью ликвидировали 29 дронов ВСУ в шести регионах, сообщило Минобороны.

«С 00.00 до 03.30 мск 16 августа... перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в заявлении.

Как отметило оборонное ведомство, десять БПЛА сбили над Ростовской областью, девять – над Ставропольским краем, четыре – над Курской областью, по одному – над Краснодарским краем,

Белгородской и Брянской областями. Кроме того, один дрон уничтожили над водами Азовского моря.

Ранее в Ставропольском крае из-за падения обломков БПЛА загорелась стерня.

