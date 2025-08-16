В России заработала нейросеть Google Gemini

Разработанная Google нейросеть Gemini стала доступна для россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Россиянам укажут на контент, созданный нейросетями

Пользователи могут запустить генерацию текста, изображений, а также создание документов или приложений, углубленное изучение и поиск по ним.

В помощнике на основе искусственного интеллекта доступны модели 2.5.Pro для рассуждений, математики, программирования и 2.5 Flash для быстрой помощи с любыми задачами.

Gemini запустили в 2023 году в США и ряде других стран, со временем их число увеличивалось, однако сервис не работал в России.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:GoogleИскусственный Интеллект

