В России заработала нейросеть Google Gemini

Пользователи могут запустить генерацию текста, изображений, а также создание документов или приложений, углубленное изучение и поиск по ним.

В помощнике на основе искусственного интеллекта доступны модели 2.5.Pro для рассуждений, математики, программирования и 2.5 Flash для быстрой помощи с любыми задачами.

Gemini запустили в 2023 году в США и ряде других стран, со временем их число увеличивалось, однако сервис не работал в России.

