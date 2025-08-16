Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил артистов из России за концерт в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Шаман выступит в Пхеньяне на концерте ко Дню освобождения Кореи

Политик выразил признательность российским деятелям искусства за выступление, которое «подарило еще больше радости» к празднику и внесло «особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы».

Ранее в столице КНДР прошел торжественный концерт, приуроченный к 80-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии. В нем поучаствовали российские артисты и творческие коллективы.

Фото: РИА Новости
