Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за выступление в Пхеньяне

Политик выразил признательность российским деятелям искусства за выступление, которое «подарило еще больше радости» к празднику и внесло «особенный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы».

Ранее в столице КНДР прошел торжественный концерт, приуроченный к 80-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии. В нем поучаствовали российские артисты и творческие коллективы.

