Грета Тунберг: Конференция ООН - место для лжи и мошенничества

Тунберг добавила, что власти Египта фактическим запретом на публичные демонстрации в стране убивают свободу слова и попирают остальные права человека. По словам защитницы окружающей среды, активистам будет сложно добиться того, чтобы их позиция была услышана.

Также Тунберг прокомментировала протестные акции британского движения Just Stop Oil, члены которого облили супом полотно «Подсолнухи» авторства Винсента Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Шведская экоактивистка заявила, что переживающие за судьбу Земли люди вынуждены находить новые способы протеста, так как старые уже не действуют.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил радикальное поведение экоактивистов в Европе потерей «зеленого» истеблишмента своего влияния в экономике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

