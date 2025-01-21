«Шуба по понятиям»: Лисовец предостерег от ношения натурального меха

В 2024 году стоимость самой дорогой шубы, которую приобрели в России, составила 34 миллиона рублей, сообщает оператор системы маркировки «Честный знак». Уточняется, что это было изделие из меха соболя. При этом в среднем россияне покупали шубы за 82,4 тысячи рублей, заметнее всего вырос спрос на изделия из кролика и зайца. Лисовец заметил, что Россия одна из немногих стран, в которых интерес к натуральному меху не угасает.

«В цивилизованном обществе уже даже неловко и неприлично говорить про натуральный мех, потому что есть мировой тренд на экологичность, заботу о животных. Сегодня натуральный мех - немножко прошлый век, то, что откидывает нас назад. Очень редко кто в больших городах и столицах обращается к натуральному меху, сейчас больше носят искусственный мех. Поскольку Россия все-таки специфическая страна с особым климатом и с особым отношением к моде и стилю, у нас свои понятия. Мы все еще рассуждаем финансовыми критериями, а не критериями развития. У нас считается, что искусственный мех - это бедность, натуральный мех - это богатство», - сказал он.