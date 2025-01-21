«Шуба по понятиям»: Лисовец предостерег от ношения натурального меха
Шубы из искусственного меха сегодня чаще носят жители крупных городов, которые более открыты современным трендам, сказал НСН Владислав Лисовец
Шубы из натурального меха давно вышли из мировых трендов, однако в России многие по-прежнему считают, что выбор в пользу этого материала – способ продемонстрировать личный достаток. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
В 2024 году стоимость самой дорогой шубы, которую приобрели в России, составила 34 миллиона рублей, сообщает оператор системы маркировки «Честный знак». Уточняется, что это было изделие из меха соболя. При этом в среднем россияне покупали шубы за 82,4 тысячи рублей, заметнее всего вырос спрос на изделия из кролика и зайца. Лисовец заметил, что Россия одна из немногих стран, в которых интерес к натуральному меху не угасает.
«В цивилизованном обществе уже даже неловко и неприлично говорить про натуральный мех, потому что есть мировой тренд на экологичность, заботу о животных. Сегодня натуральный мех - немножко прошлый век, то, что откидывает нас назад. Очень редко кто в больших городах и столицах обращается к натуральному меху, сейчас больше носят искусственный мех. Поскольку Россия все-таки специфическая страна с особым климатом и с особым отношением к моде и стилю, у нас свои понятия. Мы все еще рассуждаем финансовыми критериями, а не критериями развития. У нас считается, что искусственный мех - это бедность, натуральный мех - это богатство», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, современный искусственный мех часто выглядит интереснее, чем натуральный.
«Недорогую натуральную шубу всегда видно невооруженным взглядом, у нее всегда более деревянный вид, мех лезет. Через один сезон будет очень заметно, что куплена недорогая шуба китайского производства. Некоторые люди стесняются искусственного меха, считая его подделкой. Искусственный мех в основном носят люди с высоким IQ, живущие в больших городах. Также его выбирают более продвинутые люди. Современный искусственный мех иногда вообще не отличить от натурального. Иногда это стеб или что-то модное. Вариантов искусственного меха сегодня очень много, он легче, носится круче, всегда выглядит интереснее. Самое главное – искусственный мех никогда не старит, тогда как натуральный придает возраст и откидывает в мещанство. Женщинам, которые не хотят себя старить, нужно об этом задуматься», - пояснил он.
В июне 2021 Израиль стал первой страной в мире, которая ввела запрет на продажу меха. Поправка к положению о защите диких животных предусматривает отказ от выдачи государственных лицензий на продажу меха и импорта изделий из него, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Париже откроют крупнейшую в истории выставку Дэвида Хокни
- Каждая четвертая российская компания ввела регламенты для курящих сотрудников
- Россия атаковала объект энергетики на Украине
- Испанские министры решили покинуть соцсеть X после жеста Маска
- Лукашенко заявил о способности ученых Белоруссии создать атомную бомбу
- Географ Крылов предупредил о падении турпотока на 20% из-за мазута в Черном море
- «Ростелеком» заявил об утечке данных
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
- Со дна Байкала достали статую рыцаря
- ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru