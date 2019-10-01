«Грета сможет!» В Госдуме расписались в экологическом бессилии

В беседе с НСН депутат Василий Власов объяснил, о чем могла бы рассказать Грета Тунберг в Госдуме, а также, на какие проблемы в России стоит обратить внимание.

«Буквально несколько дней назад генпрокурор заявил, что ущерб от незаконной вырубки леса превысил десять миллиардов рублей. Это первая проблема, на которую, я считаю, Грета обратит внимание. Второе – это ситуация с загрязнением наших водоёмов малых: виновных никто искать не хочет, и я не слышал, чтобы кто-то был наказан. Например, недавняя ситуация в Москве: пару лет назад с выбросами с НПЗ "Капотня", когда уровень сероводорода был превышен в 10-15 раз. До сих пор виновных не нашли. Вывоз мусора – это тоже глобальная российская проблема, которая должна решаться. В этом плане Грета сможет обратить на эти проблемы внимание. Потому что моих выступлений в Государственной думе было несколько. К сожалению, никто не прислушался», - рассказал он.

Депутат также прокомментировал и выпады со стороны российской общественности в адрес шведской активистки. Он отметил, что Тунберг сможет обратить внимание общества, в том числе, российского на ключевые проблемы экологии.

«Противники ее приезда, выступления и ее, как личности, на “Первом канале”, на “России 1” в основном говорят, что она неспособна, не приедет или не должна заниматься этими проблемами. Но я считаю, что она может обратить внимание на эти проблемы, чтобы мы смогли определенным образом как-то дальше эти проблемы закрыть и сделать так, чтобы нашим детям, нашим внукам все-таки досталась природа, чистые озера, чистые реки. К сожалению, даже моего депутатского ресурса не хватает на то, чтобы навести порядок в экологии», - заметил собеседник НСН.

Власов добавил, что приглашение известного сегодня шведского подростка выступить в Госдуме не является хайпом на имени столь популярной активистки.

«Она определенным образом эксперт, лидер мнения многих молодых ребят и девушек. Если я ее пригласил в Государственную думу выступить перед молодежью, я в этом ничего плохого не вижу, это первое. Второе, у нас Сергей Шнуров был в комитете по культуре. В комитет культуры же с такими вопросами никто не идет! Саша Спилберг выступала на заседании Госдумы на экспертном совете по молодежной политике. То есть, я в этом ничего плохого не вижу, если человек, получивший известность, популярность среди молодежи, знающий об экологических проблемах, будет выступать. Я еще раз могу обратить внимание на проблемы с экологией. К сожалению, ни Первый канал, ни Россия 1, ни другие средства массовой информации про экологические проблемы ничего не сообщают», - заключил депутат.

Грета Тунберг стала известна после того, как в августе прошлого года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Подросток требовала соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Впоследствии Тунберг стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат». В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где рассказала политикам о разрушительных последствиях их решений.

Ранее заняться реальными делами в борьбе за экологию, а не пиариться, призвал парламентария в эфире НСН директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. При этом он также выразил сомнение, что Грета Тунберг с её яркими выступлениями как-то поможет улучшить состояние нашей планеты.

