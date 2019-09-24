Воденников: Дети, занимающиеся недетскими проблемами - это популизм

Дмитрий Воденников: «Ну что, мне кажется, всем нам прямо сейчас надо подняться и поехать в Кудрово, потому, что, судя по всему, мы нашли какой-то «бермудский треугольник», в котором все довольны своим материальным положением. Если не считать миллионеров (а я с несколькими был знаком и знаком до сих пор), я еще не встречал человека, который был бы доволен своим материальным положением. Всегда чего-то не хватает. Вы же знаете, да? То жемчуг мелкий, то еще что-то. Вот дай бог, чтобы все жили, как в городе Кудрово», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

