Воденников: Дети, занимающиеся недетскими проблемами - это популизм
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В работах 57 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН обнаружен плагиат и другие нарушения
В работах 57 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН содержится плагиат, нарушение научной этики, фальсификация результатов или лженаучные идеи. Это следует из доклада комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.
Дмитрий Воденников: «В этой новости меня больше всего поразил пункт про лженаучные идеи. Какие лженаучные идеи выдвигают кандидаты в члены-корреспонденты РАН? О разумном замысле? О полтергейсте? О пользе гомеопатии? Это – к вопросу о том, что мир прозрачен, и мы, действительно, не понимаем, когда вдруг мы начинаем соприкасаться с идеями, которые раньше казались нам дикими. А черт его знает, может эти идеи не такие уж дикие?» - отметил Дмитрий Воденников, общаясь с НСН.
Девочка-подросток отчитала мировых лидеров за отсутствие мер по борьбе с изменением климата
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Дмитрий Воденников: «В этом мне не нравится какая-то популистская история. Вы все, наверное, молодые, не помните, а люди моего возраста помнят, что была девочка по имени Саманта Смит, которая тоже занималась недетскими вопросами. Я очень хорошо помню эту историю девочки, которая полезла в недетские дела. Это всегда очень умиляет, но мне кажется, что в этом есть большая доля спекуляции», - заявил он НСН.
Стало известно, где в России люди считают себя самыми благополучными
Аналитики провели опрос среди жителей двухсот городов России с целью узнать у людей насколько они довольны своим финансовым положением. Лидером народного рейтинга удовлетворённости своим экономическим состоянием стал небольшой город Кудрово, который располагается в Ленинградской области.
Дмитрий Воденников: «Ну что, мне кажется, всем нам прямо сейчас надо подняться и поехать в Кудрово, потому, что, судя по всему, мы нашли какой-то «бермудский треугольник», в котором все довольны своим материальным положением. Если не считать миллионеров (а я с несколькими был знаком и знаком до сих пор), я еще не встречал человека, который был бы доволен своим материальным положением. Всегда чего-то не хватает. Вы же знаете, да? То жемчуг мелкий, то еще что-то. Вот дай бог, чтобы все жили, как в городе Кудрово», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо
Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо. На прилавках российских магазинов оно возможно появится уже в 2023 году. Работы над созданием искусственного мяса велись на протяжении двух лет, а первые 40 граммов искусственного мяса обошлись в 900 тысяч рублей. Однако в будущем, считают ученые, стоимость продукта опустится до приемлемого уровня.
Дмитрий Воденников: «Мне очень нравится эта новость, я, конечно, не веган, но мне нравится идея, что люди перестанут мучить и убивать животных ради мяса. Отказаться от мяса почти невозможно. Уж поверьте человеку, который пытался что-то в этом смысле сделать. Но, по моему мнению, здесь важно отказаться от мяса не потому, что от него просто надо отказаться, а потому, что мы должны ограничить количество мук в этом мире»,- подчеркнул Дмитрий Воденников в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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