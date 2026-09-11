Омбудсмен Львова-Белова обозначила принципы ранней профилактики соцсиротства

Стратегическая сессия «Семья на первом месте: ранняя профилактика социального сиротства» прошла в Иркутске. В дискуссии приняли участие более 400 человек – уполномоченные по правам ребёнка, представители органов власти, системы профилактики, учреждений, некоммерческих и общественных организаций.

Главная тема обсуждения – как вовремя понять, что в семье назревает кризис и оказать вовремя помощь, чтобы не допустить разлучения родителей и детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова обозначила пути решения проблемы.

«За термином «ранняя профилактика» кроется простая суть – не быть равнодушным к семьям, которые столкнулись с трудностями. Например, медик должен поддержать семью при рождении малыша с инвалидизирующим заболеванием и подсказать дальнейший маршрут сопровождения. Педагог, заметив тревожный сигнал, может подсказать контакты психолога, адрес родительского клуба, НКО. Важно, чтобы методам первичной профилактики учили в педагогических вузах и колледжах», – отметила председатель «Фонда защиты детей».

Детский омбудсмен назвала одним из решений - ресурсную карту. Там собраны и наглядно представлены данные о помогающих организациях. По словам председателя «Фонда защиты детей», такие «реестры» должны быть во всех регионах – это один из пунктов Модельного регионального плана по развитию системы помощи семьям и профилактике социального сиротства на 2026–2030 годы.

Львова-Белова также призвала продвигать положительный имидж специалистов, которые работают с семьями, повышать доверие и интенсивно пользоваться возможностями цифровой среды.

«Те, кто поддерживает семьи, сами должны чувствовать себя защищёнными. Это и достойная зарплата, и непрерывное обучение, супервизия, интервизия, система мотивации и возможности роста», – добавила Уполномоченный.

Она заверила, что «Фонд защиты детей» и его региональные отделения будут играть большую роль в развитии ранней помощи.

Предложения, которые прозвучали на стратегической сессии в Иркутске, будут приняты во внимание Межведомственной рабочей группой по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства при формировании федерального модельного плана на 2027 год.

