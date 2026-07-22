Детский омбудсмен помогла отцу-одиночке из Коми вернуть троих детей из приюта
Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка помог многодетному отцу-одиночке улучшить жилищные условия и вернуть детей из приюта. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Ранее на сайте правозащитного органа сообщалось, что семья столкнулась со сложностями: они проживали в ветхом доме, требующем капитального ремонта, отец работал вахтами, а мать детей перестала справляться с обязанностями по уходу детей, из-за чего они попали в социальное учреждение на три месяца.
Как отмечает Львова-Белова, мужчина нашел новую работу с более гибким графиком, арендовал две комнаты в общежитии и смог забрать детей. Детский омбудсмен совместно с благотворительными фондами поспособствовала приобретению двухкомнатной квартиры для семьи. Также были выделены средства и привлечены волонтеры и организации для помощи в ремонте недвижимости.
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