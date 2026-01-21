Французский журнал Vogue спрогнозировал, что в 2026 году популярность наберет новый стиль — regencycore. По мнению издания, модники всего мира полюбят одежду в духе XIX века, а точнее, эпохи Регентства. На распространение эстетики, как считают редакторы издания, повлияет возвращение сериала «Бриджертоны». Тренд, как утверждается, подхватили ведущие модные дома, а на подиумах появились романтичные платья, длинные перчатки и корсеты.

Белов отметил, что новое веяние не должно в точности повторять то, что уже было, оно должно быть в новом прочтении.

«Я думаю, что такой тренд может локально проявиться в женской моде. Это не будет чем-то глобальным: люди по улицам вряд ли будут в таком ходить. Элементы этого стиля будут использовать самые-самые модники. Сейчас явно не хватает романтики, ведь вокруг слишком много бесформенного оверсайза. Поэтому такие вещи из regencycore могут заходить на каких-то мероприятиях, вечеринках и так далее. У нас все-таки не устраиваются карнавалы, поэтому мероприятия не будут похожи на бал Наташи Ростовой. Стиль должен быть современным. Это ведь не слепое копирование того, что было. Должна быть эклектика стилей. Если выбираем перчатки, то они должны быть в новом прочтении, а не из бабушкиного сундука», — сказал собеседник НСН.

29 января — дата выхода первой части четвёртого сезона сериала «Бриджертоны» на платформе Netflix.

Ранее эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина заявила в пресс-центре НСН, что россияне стали отказываться от классических бриллиантов, отдавая предпочтение цветным драгоценным камням.

