«Продержимся несколько лет»: В Союзе журналистов Москвы объяснили отказ от газет

«Дело в том, что на сегодняшний день полностью по всей стране идет тенденция уничтожения киосков, их переоборудуют в закусочные. Газеты исчезают с полок, что наносит большой урон. Нам удалось поправить ситуацию и не допустить сверхсильного падения. Мы договорились с Министерством торговли, что в супермаркетах поставят полки, теперь в супермаркетах можно покупать прессу. Это немного стабилизировало ситуацию. Второй момент заключается в том, что почта поднимает так цены, что люди отказываются от подписок. У пенсионеров не хватает на это денег, потому что именно они чаще всего оформляют подписки. Мы работаем с почтой сейчас, пытаемся договориться», - рассказал он.

Гусев отметил, что на Западе вновь вернулась мода на печатные издания, в России отрасль продержится «ближайшие несколько лет».

«Победить интернет сегодня невозможно, но огромное количество людей все равно читает печатную прессу. Это большое политическое значение имеет, потому что на голосование ходят пожилые люди, а не молодежь, которая читает только в онлайне. Именно пожилые люди являются основными потребителями печатной прессы. На Западе и США увеличиваются тиражи печатной прессы, потому что это стало модным. Это стало заметным движением, у нас это тоже может стать тенденцией. Ближайшие несколько лет мы будем держаться. Печать борется, чтобы снизить цены на продукцию, дело не в нас», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году было выпущено порядка 3,5 миллиарда газет, что на 11,5% меньше показателей за 2022 год. В 2022 же году тираж газет упал на 9%. Аналитики отмечают, что последний раз рост тиражей газет в России фиксировали в 2013 году, передает «Радиоточка НСН».

