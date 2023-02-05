Гурулиев высказался о статусе заключенных-участников СВО
К заключенным, которые стали участниками специальной военной операции, следует относиться как к равноправным членам общества.Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье», опубликованном на его канале на RuTube.
Андрей Гурулиев считает, что заключенные, которые отправились в зону специальной военной операции, искупили свою вину кровью.
«Если человек, независимо от совершенного ранее, искупил вину своей кровью и поступками, то он должен быть достойным членом общества… Кто-то отдал жизнь, кто-то получил ранение, а кому-то удалось остаться неповрежденным, их надо поблагодарить, они равноправные члены общества», - подчеркнул парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что большинство вернувшихся из зоны СВО заключенных после короткого отпуска с семьей решили «вернуться на фронт для продолжения работы в ЧВК "Вагнер"».
Ранее стало известно, что более 100 бывших заключенных, помилованных за службу в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале RT на русском.
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