СМИ: Свыше 100 бывших заключенных вернулись после службы в зоне СВО

Более 100 бывших заключенных, помилованных за службу в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале RT на русском.

Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара

Отмечается, что о том, что первая группа бывших заключенных, завершивших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер», покидает зону спецоперации, стало известно 5 января. Подчеркивается, что участники группы одними из первых приняли участие в спецоперации, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).

Ранее, 13 января, Минобороны сообщило об взятии под полный контроль города Соледар в Донецкой народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияЧВК "Вагнер"
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