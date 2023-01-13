СМИ: Свыше 100 бывших заключенных вернулись после службы в зоне СВО

Отмечается, что о том, что первая группа бывших заключенных, завершивших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер», покидает зону спецоперации, стало известно 5 января. Подчеркивается, что участники группы одними из первых приняли участие в спецоперации, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).

Ранее, 13 января, Минобороны сообщило об взятии под полный контроль города Соледар в Донецкой народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

