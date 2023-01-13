СМИ: Свыше 100 бывших заключенных вернулись после службы в зоне СВО
Более 100 бывших заключенных, помилованных за службу в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале RT на русском.
Отмечается, что о том, что первая группа бывших заключенных, завершивших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер», покидает зону спецоперации, стало известно 5 января. Подчеркивается, что участники группы одними из первых приняли участие в спецоперации, штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Бахмутом (Артемовском).
Ранее, 13 января, Минобороны сообщило об взятии под полный контроль города Соледар в Донецкой народной республике, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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