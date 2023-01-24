Пригожин потребовал ввести уголовную ответственность за дискредитацию воюющих осуждённых

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой ввести в Уголовный кодекс статью о дискредитации добровольцев, в том числе бывших осуждённых, принимающих участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба бизнесмена.

В тексте обращения говорится, что эти добровольцы «мужественно и достойно выполняют свой долг перед Родиной, эффективно выполняют поставленные боевые задачи», однако некоторые СМИ, блогеры и Telegram-каналы выискивают о них негативную информацию, целенаправленно «представляя их злодеями и преступниками».

По его мнению, таким образом бойцам из числа бывших осуждённых «отказывают в праве на искупление своей вины» перед обществом, «создавая конфликт между ними и обычными людьми». Пригожин указал, что подобная деятельность СМИ и лидеров общественного мнения «помогает врагам государства».

«В связи с этим прошу Вас в срочном порядке проработать вненсение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осуждённых», в рамках которой запретить любые публичные дейстия, направленные на дискредитацию... запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок доя пяти лет», - заключил основатель ЧВК.

