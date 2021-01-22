Россиян предупредили о риске заразиться COVID-19 в мороз
В морозную погоду воздух становится в сухим, что раздражает дыхательные пути и делает организм более уязвимым к инфекциям, заявила в эфире НСН врач-терапевт Ирина Ярцева.
На опасность заражения вирусными заболеваниями и на тяжесть течения болезни влияет то, каким воздухом люди дышат. Как рассказала НСН врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева на сильном морозе выше раздражение дыхательных путей, вдобавок внутри помещений повышается сухость.
«Сухость воздуха, безусловно, влияет на состояние слизистой носа, верхних дыхательных путей, нарушает его работу и, естественно, делает его более уязвимым к различным вирусным инфекциям. Из-за недавних сильных морозов в домах увеличили отопление, а увлажнитель воздуха есть далеко не у всех. В таких условиях влажность воздуха снижается в квартирах до 20% при норме в 60%. Конечно, людям рекомендуется гулять на свежем воздухе, прогулки в принципе плодотворно влияют на иммунную систему в целом.
Вдобавок к этому при слишком сильном морозе воздух становится очень сухой, и в нем содержатся замерзшие микрочастицы. При вдыхании человек может закашляться, это защитная реакция на такой колючий и травмирующий воздух. Сейчас при потеплении уже легче. Ослабили отопление, в помещениях уже не такая сухость, люди чаще проветривают помещения, не боясь замерзнуть. Циркуляция воздуха – это очень важно», - отметила она.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что грязный и пыльный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе, к коронавирусу. По его словам, чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание. Врач объяснил, что снизить риск заражения можно, если дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.
Накануне московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу, о чем написал в блоге на своем сайте. Однако жителям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендовано оставаться дома. Выйти из режима самоизоляции им можно только после вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- Сергунина: ВДНХ готовит программу в честь юбилеев космических достижений
- Отрезвили Кремль: экономист Рейгана перечислил плюсы санкций для России
- МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях
- СМИ: В центре Минска человек, предположительно, совершил самоподжог
- Минтруд РФ намерен разрешить работникам отказаться от задания при риске здоровью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru