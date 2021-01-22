Россиян предупредили о риске заразиться COVID-19 в мороз

Вдобавок к этому при слишком сильном морозе воздух становится очень сухой, и в нем содержатся замерзшие микрочастицы. При вдыхании человек может закашляться, это защитная реакция на такой колючий и травмирующий воздух. Сейчас при потеплении уже легче. Ослабили отопление, в помещениях уже не такая сухость, люди чаще проветривают помещения, не боясь замерзнуть. Циркуляция воздуха – это очень важно», - отметила она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что грязный и пыльный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе, к коронавирусу. По его словам, чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание. Врач объяснил, что снизить риск заражения можно, если дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

Накануне московский мэр Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу, о чем написал в блоге на своем сайте. Однако жителям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендовано оставаться дома. Выйти из режима самоизоляции им можно только после вакцинации.

