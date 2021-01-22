Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19
Стало известно, как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
Заразившиеся коронавирусом люди больше всего страдают от проблем с легкими. Так как COVID-19 поражает дыхательную систему, на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим. По словам врача, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.
При этом грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе - коронавирусу. Болибок советует постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, особенно в помещениях, где человек спит.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
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