Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19

Стало известно, как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

Заразившиеся коронавирусом люди больше всего страдают от проблем с легкими. Так как COVID-19 поражает дыхательную систему, на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим. По словам врача, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.

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При этом грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе - коронавирусу. Болибок советует постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, особенно в помещениях, где человек спит.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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