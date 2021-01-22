Назван простой способ снизить риск заражения COVID-19

При этом грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе - коронавирусу. Болибок советует постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, особенно в помещениях, где человек спит.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.

