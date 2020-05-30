Губерниев отметил необходимость соблюдения социальной дистанции во время прогулок

Спортивный комментатор заявил, что маска и перчатки станут его неизменными атрибутами на несколько следующих месяцев. По мнению Губерниева, их ношение в общественных местах совершенно необходимо.

«Что касается масок и перчаток - то в общественных местах это абсолютно необходимая мера. Я, правда, не очень уверен, что на улице, если тебя никто не окружает, нужно носить маску. Скорее, наоборот. Но что касается мест публичных, закрытых тем более, иногда в эти места входит улица, если вокруг много людей, - тогда маска обязательна. Более того, я для себя принял решение, что маска и перчатки будут неизменными атрибутами на протяжении нескольких месяцев уж точно», -сказал телеведущий.

Ранее Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН также дал рекомендации по ношению масок.

«Всё зависит от того, какие маски люди носят. Если маски одноразовые, то на них не должно быть никаких реакций, за исключением, индивидуальной непереносимости, которая может проявляться в виде аллергического кашля или даже приступа бронхиальной астмы у астматиков. Перед тем как надеть, и после того как вы сняли маску, необходимо полоскать горло, а саму маску, если она многоразовая, стирать, приходя домой, и проводить стерилизацию горячим утюжком», - сказал академик.

