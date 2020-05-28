Академик рассказал, как не заразиться от многоразовых масок

«Всё зависит от того, какие маски люди носят. Если маски одноразовые, то на них не должно быть никаких реакций, за исключением, индивидуальной непереносимости, которая может проявляться в виде аллергического кашля или даже приступа бронхиальной астмы у астматиков. По поводу грибковых заболеваний я могу сказать, что это всё очень индивидуально и зависит от гигиены. Перед тем как надеть, и после того как вы сняли маску, необходимо полоскать горло, а саму маску, если она многоразовая, стирать, приходя домой, и проводить стерилизацию горячим утюжком», - сказал академик.

Он также заверил, что любые проблемы, которые могут возникнуть из-за ношения масок очень индивидуальны и не должны носить массового характера.

«И, вообще, любые поражения от ношения масок очень индивидуальны. Если бы было какое-то массовое поражение от ношения масок, то тогда их бы не выпускали или придумали какие-то другие средства», - добавил Александр Карабиненко.

Тем временем в Москве, указом мэра Собянина, с 1 июня ужесточается масочный режим. Находясь на улице, москвичи будут обязаны использовать респираторы или маски, защищая органы дыхания. В магазинах и на работе необходимы будут также перчатки. Подробнее о нововведениях для москвичей с 1 июня писала НСН в своём материале.

