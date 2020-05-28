Академик рассказал, как не заразиться от многоразовых масок
Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в беседе с НСН опроверг опасность массового всплеска заболеваний из-за ношения масок.
Длительное ношение россиянами масок и перчаток может обернуться всплеском грибковых и аллергических заболеваний, кроме того, есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН заявил, что в случае с одноразовыми масками аллергические реакции могут возникать только в редких случаях у астматиков, а также дал рекомендации по профилактике грибковых заболеваний и ношению масок.
«Всё зависит от того, какие маски люди носят. Если маски одноразовые, то на них не должно быть никаких реакций, за исключением, индивидуальной непереносимости, которая может проявляться в виде аллергического кашля или даже приступа бронхиальной астмы у астматиков. По поводу грибковых заболеваний я могу сказать, что это всё очень индивидуально и зависит от гигиены. Перед тем как надеть, и после того как вы сняли маску, необходимо полоскать горло, а саму маску, если она многоразовая, стирать, приходя домой, и проводить стерилизацию горячим утюжком», - сказал академик.
Он также заверил, что любые проблемы, которые могут возникнуть из-за ношения масок очень индивидуальны и не должны носить массового характера.
«И, вообще, любые поражения от ношения масок очень индивидуальны. Если бы было какое-то массовое поражение от ношения масок, то тогда их бы не выпускали или придумали какие-то другие средства», - добавил Александр Карабиненко.
Тем временем в Москве, указом мэра Собянина, с 1 июня ужесточается масочный режим. Находясь на улице, москвичи будут обязаны использовать респираторы или маски, защищая органы дыхания. В магазинах и на работе необходимы будут также перчатки. Подробнее о нововведениях для москвичей с 1 июня писала НСН в своём материале.
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