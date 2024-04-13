Губернатор Шумков: Большой воде осталось 50 км до Курган
13 апреля 202416:20
Большой воде остается еще 50 км до Кургана, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
По его словам, вода движется со скоростью 15-20 км в сутки.
Ранее МЧС по региону сообщило, что в Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля.
В Курганской области в связи с паводком эвакуировали более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru