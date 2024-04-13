Губернатор Шумков: Большой воде осталось 50 км до Курган

По его словам, вода движется со скоростью 15-20 км в сутки.

Ранее МЧС по региону сообщило, что в Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля.

В Курганской области в связи с паводком эвакуировали более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, передает «Радиоточка НСН».

