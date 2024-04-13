Губернатор Шумков: Большой воде осталось 50 км до Курган

Большой воде остается еще 50 км до Кургана, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

В Кургане готовятся к паводку с превышением исторических максимумов

По его словам, вода движется со скоростью 15-20 км в сутки.

Ранее МЧС по региону сообщило, что в Кургане пик паводка ожидается 14-15 апреля.

В Курганской области в связи с паводком эвакуировали более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПаводокКурганская Область

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