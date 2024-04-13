В Кургане готовятся к паводку с превышением исторических максимумов
В Курганской и Тюменской областях готовятся к паводку, который, по прогнозам, превысит исторический максимум. Предварительныыми работами руководят федеральные министры МЧС и строительства, а также полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
По его данным, в эпицентре паводка окажутся Ишим и Ялуторовск, сообщает URA.RU.
В первую очередь, власти ведут подготовку защитных сооружений в населенных пунктах Упорово, в Ялуторовске, в Ишиме, в Викулово и в Абатском Тюменской области, которые оказались под ударом «большой воды» в 2017 году.
Население информируют о ЧС посредством смс, по телевидению, совершают подомовой обход.
В Курганской области ждут пика паводка на следующей неделе.
«Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», – заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал работу по привлечению сил и средств для превентивных работ в областном центре. Сейчас специалисты активно наращивают дамбу. В работах задействовано до полутора тысяч человек. Также вдоль реки выкладывают дополнительные защитные сооружения на расстоянии 15 км. Для этого используют мешки с грунтом и песком, укладывают между ними пленку, чтобы избежать протечек.
Также в Курганскую область поступила техника из Свердловской и Челябинской областей, прибыли спасатели из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.
По словам Владимира Якушева, прорабатывается вопрос с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации обеспечить территорию достаточным количеством постов полиции и избежать мародерства.
Ранее сотрудники МЧС выехали в село под Курганом для проверки информации о прорыве плотины, сообщает ведомство. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал о том, что уровень реки Тобол в Кургане может подняться до 9-11 метров и даже выше, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кургане готовятся к паводку с превышением исторических максимумов
- Шоу должно продолжаться: Вместо заболевшего Куклачёва на арену выйдут его дети
- В Тибете произошло землетрясение
- Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
- СМИ: Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта
- Дипломат Полянский раскритиковал заявление Кисиды о ядерных угрозах России
- Лыжник Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии
- «Пик паводка впереди»: Оренбургская область переживает разлив
- Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в состояние «холодный останов»
- В Алма-Ате задержали находящегося в международном розыске россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru