В Кургане готовятся к паводку с превышением исторических максимумов

По его данным, в эпицентре паводка окажутся Ишим и Ялуторовск, сообщает URA.RU.

В первую очередь, власти ведут подготовку защитных сооружений в населенных пунктах Упорово, в Ялуторовске, в Ишиме, в Викулово и в Абатском Тюменской области, которые оказались под ударом «большой воды» в 2017 году.



Население информируют о ЧС посредством смс, по телевидению, совершают подомовой обход.

В Курганской области ждут пика паводка на следующей неделе.

«Учитывая скорость движения, максимально вода придет в Курган в начале следующей недели», – заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал работу по привлечению сил и средств для превентивных работ в областном центре. Сейчас специалисты активно наращивают дамбу. В работах задействовано до полутора тысяч человек. Также вдоль реки выкладывают дополнительные защитные сооружения на расстоянии 15 км. Для этого используют мешки с грунтом и песком, укладывают между ними пленку, чтобы избежать протечек.

Также в Курганскую область поступила техника из Свердловской и Челябинской областей, прибыли спасатели из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

По словам Владимира Якушева, прорабатывается вопрос с правоохранителями, чтобы в экстренной ситуации обеспечить территорию достаточным количеством постов полиции и избежать мародерства.

Ранее сотрудники МЧС выехали в село под Курганом для проверки информации о прорыве плотины, сообщает ведомство. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупреждал о том, что уровень реки Тобол в Кургане может подняться до 9-11 метров и даже выше, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



