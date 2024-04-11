МЧС: пик паводка в Кургане придется на 14-15 апреля

В ведомстве заявили о продолжении интенсивного роста уровня воды в реке Тобол. Под угрозой находятся Курган, а также населенные пункты Притобольного, Белозерского и Кетовского районов. Пик паводка ожидается 14-15 апреля, уточнили в МЧС.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумко отметил, что в Звериноголовском районе области уровень воды в Тоболе поднялся до 980 сантиметров.

В Курганской области в связи с паводком эвакуировали более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, передает «Радиоточка НСН».

