МЧС: пик паводка в Кургане придется на 14-15 апреля
В Кургане пик паводка ожидается к началу следующей недели, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.
В ведомстве заявили о продолжении интенсивного роста уровня воды в реке Тобол. Под угрозой находятся Курган, а также населенные пункты Притобольного, Белозерского и Кетовского районов. Пик паводка ожидается 14-15 апреля, уточнили в МЧС.
Ранее глава Курганской области Вадим Шумко отметил, что в Звериноголовском районе области уровень воды в Тоболе поднялся до 980 сантиметров.
В Курганской области в связи с паводком эвакуировали более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru