Губернатор Санкт-Петербурга привился от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Беглов отметил, что властям еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями.

«Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться», - написал губернатор.

Также он сообщил, что сделает вторую инъекцию препарата через три недели. А пока будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.

«Полет нормальный – чувствую себя отлично!», - подчеркнул Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что в городе работают 129 прививочных пунктов и 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах.

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

А ранее стало известно, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин привился от коронавируса. По его словам, ему уже успели ввести оба компонента вакцины «Спутник V». Нарышкин сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и «комфортно», передает RT.

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в интервью НСН прокомментировал снижение предельной отпускной цены на вакцину «Спутник V» и скажется ли это на темпах вакцинации россиян.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВакцинаГубернаторСанкт-ПетербургАлександр БегловКоронавирус
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