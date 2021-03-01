Губернатор Санкт-Петербурга привился от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Беглов отметил, что властям еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями.

«Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться», - написал губернатор.

Также он сообщил, что сделает вторую инъекцию препарата через три недели. А пока будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.

«Полет нормальный – чувствую себя отлично!», - подчеркнул Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что в городе работают 129 прививочных пунктов и 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах.