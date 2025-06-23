Музей длиною в 15 лет. Как казаки из Измайлова перебрались в Хамовники
Идея открытия музея российского казачества зародилась еще в 2010-х годах, однако процесс оказался неожиданно долгим, из-за чего Центральный музей российского казачества распахнет свои двери лишь в 2025 году, рассказали в эфире НСН представители музея.
В Москве наконец открывается Центральный музей российского казачества (ЦМРК), на создание которого ушли годы: за это время не только подобралась коллекция экспонатов, но и поменялось место открытия, рассказала НСН заведующая отделом ЦМРК Ирина Повх.
Новое структурное подразделение Государственного исторического музея - Центральный музей российского казачества (ЦМРК) - разместили в старинном московском особняке в Большом Левшинском переулке (район Хамовники), где до революции 1917 года находилось Дворцовое ведомство. Государственный исторический музей располагает большим количеством уникальных экспонатов, связанных с историей казачества, более 800 из которых впервые соберут в залах нового филиала. Экспозиция будет состоять из 16 залов, где представят историю всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. Открытие Центрального музея казачества состоится 24 июня.
Повх рассказала НСН, что изначально музей казачества планировали открыть на Измайловском острове, где прошло детство Петра I, но в итоге перенесли его в самый центр Москвы.
«В начале 2010-х годов, когда уже полным ходом шел процесс возрождения российского казачества, возникла необходимость создания музея казачества. В 2014 году в рамках реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества было дано первое поручение создать в Москве музей казачества. Однако вопрос оказался крайне сложным, так как было необходимо учесть интересы всех казачьих войск (исторических и современных) и иных объединений казаков. Площадка Государственного исторического музея для решения данной задачи была практически идеальной. Министерством культуры РФ в 2017 году было принято решение о создании Центрального музея российского казачества как структурного подразделения Государственного исторического музея. Изначально для ЦМРК был выбран Измайловский остров, где прошло детство Петра I, но в 2021 году было решено разместить музей в самом центре Москвы, в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения - в «Доме Дворцового ведомства», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, открытие музея казачества является важным событием не только для самих казаков, но и для всех россиян, которым экспозиция музея напомнит об идеалах служения Отечеству и патриотическом воспитании.
«Сейчас здание отреставрировано, приспособлено к современному использованию, подобраны и отреставрированы музейные предметы, составляющие нашу уникальную экспозицию. Музей 24 июня 2025 года распахнет двери для посетителей. Открытие ЦМРК - это дань уважения казачеству и признание его роли в становлении государственности и расширении границ России. Экспозиция освещает историю казачества с давних времен и до сегодняшнего дня. Музей станет площадкой для консолидации российского казачества на основе казачьей культуры, традиций и истории. Событие важно не только для казаков, но и для всех граждан России, так как показывает преемственность поколений в патриотическом воспитании и служении Отечеству», - заключила Повх.
Ранее один из авторов экспозиции Центрального музея российского казачества, старший научный сотрудник ЦМРК Григорий Зубенко рассказал НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в казачьем музее в столице.
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