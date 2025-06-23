Музей длиною в 15 лет. Как казаки из Измайлова перебрались в Хамовники

Новое структурное подразделение Государственного исторического музея - Центральный музей российского казачества (ЦМРК) - разместили в старинном московском особняке в Большом Левшинском переулке (район Хамовники), где до революции 1917 года находилось Дворцовое ведомство. Государственный исторический музей располагает большим количеством уникальных экспонатов, связанных с историей казачества, более 800 из которых впервые соберут в залах нового филиала. Экспозиция будет состоять из 16 залов, где представят историю всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. Открытие Центрального музея казачества состоится 24 июня.

Повх рассказала НСН, что изначально музей казачества планировали открыть на Измайловском острове, где прошло детство Петра I, но в итоге перенесли его в самый центр Москвы.

«В начале 2010-х годов, когда уже полным ходом шел процесс возрождения российского казачества, возникла необходимость создания музея казачества. В 2014 году в рамках реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества было дано первое поручение создать в Москве музей казачества. Однако вопрос оказался крайне сложным, так как было необходимо учесть интересы всех казачьих войск (исторических и современных) и иных объединений казаков. Площадка Государственного исторического музея для решения данной задачи была практически идеальной. Министерством культуры РФ в 2017 году было принято решение о создании Центрального музея российского казачества как структурного подразделения Государственного исторического музея. Изначально для ЦМРК был выбран Измайловский остров, где прошло детство Петра I, но в 2021 году было решено разместить музей в самом центре Москвы, в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения - в «Доме Дворцового ведомства», - сказала собеседница НСН.