Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей
23 апреля 202422:17
На выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области направили миллиард рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.
«Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили 1 миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», - сообщил губернатор.
Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о прохождении пика паводка. Уровень воды в реке Урал начал снижение после повышения более 11 метров.
В Оренбургской области подтопило более 15 тысяч жилых домов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru