Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей

На выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области направили миллиард рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

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«Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили 1 миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», - сообщил губернатор.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о прохождении пика паводка. Уровень воды в реке Урал начал снижение после повышения более 11 метров.

В Оренбургской области подтопило более 15 тысяч жилых домов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеПаводокОренбургская Область

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