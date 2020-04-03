Губернатор Петербурга опроверг слухи о закрытии города на полный карантин
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опроверг информацию о закрытии города на полный карантин. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Беглова, в городе уже введены все необходимые меры для противодействию распространения коронавирусной инфекции и полного закрытия города в планах нет. Он подчеркнул, что Петербург продолжает жить, несмотря на ряд ограничений.
Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге суд назначил штраф вернувшейся из Турции жительнице города за нарушение самоизоляции. Петербурженка покинула дом через два дня после возвращения из за рубежа, тем самым нарушив двухнедельную обязательную изоляцию.
По последним данным, в Петербурге зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, двое из зараженных умерли, 20 выздоровели.
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