Британский министр здравоохранения вылечился от коронавируса

По данным агентства, Хэнкок перешел в режим самоизоляции 27 марта. Отмечается, что симптоматика вируса у министра была не ярко выраженной. Лечение проходило в домашних условиях.

Как ожидается, самоизоляционный период в скором времени закончится у премьер-министра страны Бориса Джонсона. О положительном диагнозе на коронавирус у премьера также стало известно 27 марта. Ранее представитель Джонсона рассказал о состоянии зараженного COVID-19 премьера.







