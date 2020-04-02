Вернувшаяся из Турции петербурженка оштрафована судом за нарушение самоизоляции

В Петербурге суд принял решение о назначении штрафа вернувшейся из Турции жительнице города за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

В отношении женщины было заведено дело об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор". Штраф был назначен на сумму 500 рублей.

Отмечается, что женщина, вернувшись на родину 22 марта, уже 24 марта отправилась в продуктовый магазин на личном автомобиле, нарушив изоляционный период в 2 недели. Как пишет агентство, свою вину петербурженка не отрицала.

По последним данным, в Петербурге были заражены 147 человек, двое из них умерли, 20 выздоровели.



