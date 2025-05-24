Губернатор Миляев: В Тульской области при атаке БПЛА ВСУ на предприятие повредилась емкость с кислотой
В Тульской области в Новомосковске в результате атаки БПЛА ВСУ на предприятие были повреждены емкости с кислотой. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он сообщил, что на место ЧП прибыли представители оперативных служб и мобильные лаборатории Роспотреднадзора для оценки ситуации. При этом, по словам Миляева, проведенные анализы воздуха показали, что уровень вредных веществ не превышает предельно допустимой концентрации.
Отмечается, что на место происшествия был направлен первый зампредседателя правительства Михаил Пантелеев для координации действий по ликвидации последствий атаки и обеспечения безопасности населения. Миляев подчеркнул, что ситуация находится на контроле.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь и утро 24 мая российские силы ПВО ликвидировали 94 украинских беспиотника над несколькими регионами РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru