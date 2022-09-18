Губернатор Гладков рассказал о разрушениях в Красном Хуторе после обстрела ВСУ

«По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК. Два дома придётся отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. Чуть позже обязательно заеду к ним. Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки», - отметил Главдков в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор также решил перевести школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, на дистанционное обучение с понедельника. В детских садах начнут работать дежурные группы.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела белгородского села Красный Хутор со стороны Украины погиб человек, еще два жителя пострадали.

