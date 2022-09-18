Губернатор Гладков рассказал о разрушениях в Красном Хуторе после обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ села Красный Хутор. В воскресенье, 18 сентября, он совершает поездку по приграничным районам, которые несколько последних дней подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Белгородское село вновь обстреляно со стороны Украины

«По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК. Два дома придётся отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. Чуть позже обязательно заеду к ним. Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого-то это коровы, у кого-то собаки и кошки», - отметил Главдков в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор также решил перевести школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, на дистанционное обучение с понедельника. В детских садах начнут работать дежурные группы.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела белгородского села Красный Хутор со стороны Украины погиб человек, еще два жителя пострадали.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУОбстрелБелгород
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