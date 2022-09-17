В белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор

По данным министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в результате обстрела белгородского села Красный Хутор со стороны Украины погиб человек, еще два жителя пострадали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Белгородское село вновь обстреляно со стороны Украины

«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека - двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — рассказал Иконников.

Он выразил соболезнования близким погибших.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреливают Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: РИА Новости
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