В белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор
По данным министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в результате обстрела белгородского села Красный Хутор со стороны Украины погиб человек, еще два жителя пострадали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека - двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», — рассказал Иконников.
Он выразил соболезнования близким погибших.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреливают Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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