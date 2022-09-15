Белгородское село вновь обстреляно со стороны Украины

Вооружённые силы Украины в очередной раз подвергли обстрелу село Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Согласно информации от главы населённого пункта, новые разрушения зафиксированы в 14 домовладениях. По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Жители улиц еще в среду были отселены.

Предыдущий раз Красный Хутор в Белгородском районе области был обстрелян накануне. Были отмечены разрушения в трёх домовладениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жителей вывозили на безопасное расстояние. Губернатор на месте оценил последствия удара.

