Белгородское село вновь обстреляно со стороны Украины
Вооружённые силы Украины в очередной раз подвергли обстрелу село Красный Хутор Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Согласно информации от главы населённого пункта, новые разрушения зафиксированы в 14 домовладениях. По предварительным данным, из людей никто не пострадал. Жители улиц еще в среду были отселены.
Предыдущий раз Красный Хутор в Белгородском районе области был обстрелян накануне. Были отмечены разрушения в трёх домовладениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жителей вывозили на безопасное расстояние. Губернатор на месте оценил последствия удара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru