Гладков предложил лишать подростков образования за критику СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за высказывания в отношении военнослужащих и военной операции на Украине.

Он объяснил свою инициативу защитой детей, конституционного строя, а также региона и страны.

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В ходе оперативного совещания правительства Гладков предложил обсудить введение такой санкции в отношении молодежи с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов.

Глава региона полагает, что мера повысит ответственность несовершеннолетних и предотвратит подобные преступления в будущем.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье наградят ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги.


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ФОТО: РИА Новости
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