Гладков предложил лишать подростков образования за критику СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за высказывания в отношении военнослужащих и военной операции на Украине.

Он объяснил свою инициативу защитой детей, конституционного строя, а также региона и страны.