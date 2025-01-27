Гладков предложил лишать подростков образования за критику СВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил лишать несовершеннолетних доступа к государственному образованию в техникумах и вузах за высказывания в отношении военнослужащих и военной операции на Украине.
Он объяснил свою инициативу защитой детей, конституционного строя, а также региона и страны.
В ходе оперативного совещания правительства Гладков предложил обсудить введение такой санкции в отношении молодежи с участием директоров школ, представителей прокуратуры, МВД, родительских комитетов и советов отцов.
Глава региона полагает, что мера повысит ответственность несовершеннолетних и предотвратит подобные преступления в будущем.
Ранее сообщалось, что в Ставрополье наградят ребенка, купившего шесть пар сапог для бойцов РФ на свои деньги.
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