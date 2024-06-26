Вице-мэр Ракова анонсировала московский выпускной 28 июня в Парке Горького

По её словам, выпускников ждут ди-джей-сеты, популярные ведущие, тематические фотозоны, световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны.

«Пройдёт большой концерт. Выступят более 50 любимых артистов, которых ребята сами помогали выбирать», - указала она.

Ракова уточнила, что хедлайнером вечера станет рэпер Баста, кроме которого выступят Artik & Asti, Burito, Анна Седокова, Катя Лель, Винтаж, 5sta Family, Bahh Tee & Turken, Карина Кросс и многие другие.

Заммэра добавила, что на время праздника Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что 28 июня выпускников в Москве и Санкт-Петербурге ожидает жаркая летняя погода – до 28 градусов.

