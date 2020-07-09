«Губернатор-бандит»: Сергея Фургала сдали региональные элиты

«Мы чистим ряды, чтобы среди губернаторов не было людей связанных с криминалом. Некомпетентных, конечно, тоже увольняют, но чаще переизбирают. А задержание точно означает связь с криминалом, потому что даже те, кто ушёл по утере доверия не обязательно будут арестованы. Что касается кандидатов от оппозиции. У нас же не один оппозиционер во власти сейчас. Есть Хакассия, есть Смоленская область. Губернатор-оппозиционер - это не приговор системе, а вот губернатор-бандит это удар по ней. Поэтому его арестовали не за то, что он оппозиционер, а за то, что он подозревается в преступлении», - считает политолог.

Кроме того, он сообщил, что на сложившуюся ситуацию могли повлиять местные элиты.

«Другой вопрос, что он парень простой. Он понимает власть, как своё полное владение всем до чего он может дотянуться. И в этом смысле у него возникли проблемы с региональными элитами до этой истории, почти сразу, когда он практически понял свою власть губернатора. А он встретил других людей, которые считали, что хозяева в крае они. Возможно, именно это и определило такой быстрый финал», - добавил Дмитрий Журавлёв.

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