У главы Хабаровского края скончался от коронавируса брат-парламентарий
Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Вячеслав Фургал был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме.
«Он (Вячеслав Фургал – прим. НСН) попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», - рассказал подробности собеседник агентства.
Смерть политика подтвердили в пресс-службе региональной думы, не уточнив ее причины.
Вячеслав Фургал ушел из жизни на 68 году жизни. В краевом заксобрании работал с 2010 года. Избирался от ЛДПР, возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.
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