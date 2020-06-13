У главы Хабаровского края скончался от коронавируса брат-парламентарий

«Он (Вячеслав Фургал – прим. НСН) попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью», - рассказал подробности собеседник агентства.

Смерть политика подтвердили в пресс-службе региональной думы, не уточнив ее причины.

Вячеслав Фургал ушел из жизни на 68 году жизни. В краевом заксобрании работал с 2010 года. Избирался от ЛДПР, возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

