Опубликовано видео задержания хабаровского губернатора Фургала

Согласно сообщению СК, губернатор задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным РЕН ТВ, речь идёт о бывшем партнёре Фургала по бизнесу Олеге Булатове, о Евгении Зоре, с которых будущий губернатор тогда судился за производственное помещение, и о Романе Сандалове, у которого был конфликт с работника принадлежавшей Фургалу мателлобазы.

В прошлом году по подозрению в причастности к этим убийствам был задержан бывший партнёр Фургала, экс-депутат Николай Мистрюков, говорится в материале.

