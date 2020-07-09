Опубликовано видео задержания хабаровского губернатора Фургала
Следственный комитет показал кадры, на которых запечатлён момент задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Силовики провели операцию рядом с домом, где проживает глава региона.
На кадрах записи видно, как на Фургала надевают наручники и сажают в машину оперативников.
Согласно сообщению СК, губернатор задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным РЕН ТВ, речь идёт о бывшем партнёре Фургала по бизнесу Олеге Булатове, о Евгении Зоре, с которых будущий губернатор тогда судился за производственное помещение, и о Романе Сандалове, у которого был конфликт с работника принадлежавшей Фургалу мателлобазы.
В прошлом году по подозрению в причастности к этим убийствам был задержан бывший партнёр Фургала, экс-депутат Николай Мистрюков, говорится в материале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru