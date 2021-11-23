Губернатор Амурской области предложил выдавать QR-коды неофициально переболевшим

Свою инициативу чиновник озвучил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. По его мнению, такой порядок необходимо ввести на федеральном уровне.

Орлов подчеркнул, что выдача QR-кодов неофициально переболевшим россиянам позволит не только разгрузить систему здравоохранения, но снизить общественный резонанс по теме вакцинации.

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал главе Амурской области подумать над его предложением.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство России рассматривает возможность введения QR-кодов по достаточному количеству антител к COVID-19, варианты реализации проекта уже есть, но они пока находятся в разработке.

