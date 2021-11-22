В Ивановской области отменили проверку QR-кодов при входе в ТРЦ

В Ивановской области отменена проверка QR-кодов о вакцинации при входе в торговые центры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

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Таким образом, власти приняли смягчить ряд мер, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Между тем, ограничение на вход детей до 18 лет в сопровождении взрослых сохраняется.

Кроме того, разрешены проведение мероприятий с числом участников не более 250 человек и присутствие родителей на утренниках в детских садах.

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ТЕГИ:Ивановская ОбластьТорговые Центры
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