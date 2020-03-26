Юрий Лоза не поддержал продюсеров-«попрошаек» в эпоху коронавируса

«Нужно всем затянуть пояса, сделать перерыв и не дергаться. И если у учреждения культуры сейчас нет возможности проводить мероприятия, то пусть наводят в здании порядок, делают косметический ремонт. Я не думаю, что нужно паниковать из-за какого-то перерыва. Зачем обращаться к Путину? А потом, что значит, поддерживать учреждения культуры? Бюджетники и так будут получать зарплату, независимо от того, пройдет концерт или нет. Коммерческие конторы, которые проводят мероприятия, должны искать компромиссы. Если навстречу друг другу пойдут артисты, организаторы, и все вместе попытаются найти какое-то приемлемое решение, то оно найдется. Надо просто отталкиваться от сегодняшнего момента, это общий форс-мажор для всего мира. Затянуть пояса – это не самое страшное из того, что может быть на свете. Мы живы и потихоньку победим этот вирус. Бизнесмены должны быть готовы к этим обстоятельствам, а бюджетников обеспечит государство. Разница в том, что бюджетник всегда честно получает свою зарплату, а бизнесмен иногда получает большие деньги», – говорит он.

Тем временем, многие музыканты организуют онлайн-концерты в период карантина для своих поклонников. К примеру, уже завтра, 27 марта, подобное шоу организует Гарик Сукачев вместе с Сергеем Галаниным и Сергеем Вороновым. А лидер группы «Анимация» Константин Кулясов поделился в эфире НСН, что с удовольствием устроил бы «антикоронавирусный» концерт на крыше многоэтажки в столичном спальном районе с прямой интернет-трансляцией.

