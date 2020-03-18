Грымов предложил создать Министерство настроения для борьбы с коронавирусом
Худрук московского театра «Модерн», режиссер в эфире НСН рассказал о своей поддержке россиян в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса.
В Москве с 17 марта по 10 апреля запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек в помещениях, что привело к закрытию кинотеатров, театров, спортивных учреждений, школ и так далее. Во многих регионах России также вводят в учебных заведениях карантины, а сотрудников направляют на удаленную работу. Все эти меры объясняются борьбой с распространением пандемии коронавируса.
Художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов рассказал в беседе НСН, что планирует выложить в свободный доступ все свои фильмы и ряд мастер-классов. Таким образом он пытается скрасить досуг тех, кто оказался в изоляции из-за введенных мер.
«Сейчас люди изолированы, скованны в своих передвижениях и желаниях. Я точно также, поэтому понимаю их, и мы делаем это, идя навстречу всем нам», - сказал Грымов.
При этом, он отметил, что властям нужно было еще раньше ввести серьезные ограничения. По его мнению, затягивание способствовало двойному испугу граждан.
«Я считаю, что это нужно было делать раньше и быстрее, как это сделали многие страны. А так получается, что все мы про это слышали, все этого боялись и к этому шли. Когда же объявили довольно жесткие меры, то стали сильно перевозбуждаться – сначала слыша про другие страны, потом уже у себя – дважды испугались. А психика человека это очень подвижная вещь, к ней нужно бережно относиться. Я считаю, что если есть возможность, то нужно создать Министерство настроения, ведь очень важно заниматься настроением людей. Именно от него зависит и производительность труда, и рождаемость, и все остальное. А сегодня настроение россиян очень тяжелое, потому что очень долго тянули с противокоронавирусными мерами», - заключил собеседник НСН.
Первая картина, которая появится в бесплатном доступе на Youtube-канале режиссера станет многосерийный фильм «Казус Кукоцкого», снятый по роману Людмилы Улицкой.
Ранее НСН сообщала, что первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ограничить ученикам российских школ, на время закрытия учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса, посещение кафе, кинотеатров и развлекательных центров. Кроме того, он считает, что родителей детей-нарушителей нужно наказывать рублём.
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