Грымов предложил создать Министерство настроения для борьбы с коронавирусом

В Москве с 17 марта по 10 апреля запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек в помещениях, что привело к закрытию кинотеатров, театров, спортивных учреждений, школ и так далее. Во многих регионах России также вводят в учебных заведениях карантины, а сотрудников направляют на удаленную работу. Все эти меры объясняются борьбой с распространением пандемии коронавируса.

Художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов рассказал в беседе НСН, что планирует выложить в свободный доступ все свои фильмы и ряд мастер-классов. Таким образом он пытается скрасить досуг тех, кто оказался в изоляции из-за введенных мер.

«Сейчас люди изолированы, скованны в своих передвижениях и желаниях. Я точно также, поэтому понимаю их, и мы делаем это, идя навстречу всем нам», - сказал Грымов.

При этом, он отметил, что властям нужно было еще раньше ввести серьезные ограничения. По его мнению, затягивание способствовало двойному испугу граждан.