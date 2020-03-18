Психиатр призвал немцев перестать скупать в магазинах продукты и туалетную бумагу

По словам Банделова, за весь период эпидемии ни в Китае, ни в Италии никто не умер от голодной смерти или отсутствия туалетной бумаги, пишет «Свободная пресса».

Психиатр призвал проявлять солидарность, несмотря на появившиеся бытовые сложности на фоне пандемии коронавируса, а не следовать принципу «сначала пища, а потом мораль».

Аналогичная ситуация возникла и в России. Не скупать продукты впрок призвал во вторник президент России Владимир Путин. Прислушаются ли к нему сограждане, неизвестно. Например, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в этом не уверен.

«Я бы хотел сказать, что волну паники может сбить только здравомыслие, но, к сожалению, убеждаюсь, что здравомыслящих мало. Например, задумайтесь, какой процент заболевших умирает, а какой поправляется. Все цифры про Китай известны, это порядковое различие. Однако, несмотря на это, большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах», - сказал он в беседе с НСН.



