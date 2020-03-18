В СФ предложили штрафовать родителей за посещение детьми кинотеатров
Ученикам российских школ, на время закрытия учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса, необходимо ограничить посещение кафе, кинотеатров и развлекательных центров. Как пишет РИА Новости, об этом в своём Twitter написал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, он считает, что родителей детей-нарушителей нужно наказывать рублём.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы с 23 марта по 12 апреля уходят на каникулы, в течение которых ученики смогут учиться в дистанционной форме.
Между тем, число зараженных коронавирусом в РФ за последние сутки выросло до 147. Таким образом, на территории нашей страны было зафиксировано 33 новых случая заражения Covid-19, отмечает Ura.ru.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более двухсот тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма
- Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе
- Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует
- Адвокат доцента-потрошителя Соколова рассказал о действиях после завершения расследования
- Экс-генпрокурор оценил вероятность выхода Дрыманова по УДО