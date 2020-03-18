В СФ предложили штрафовать родителей за посещение детьми кинотеатров

Ученикам российских школ, на время закрытия учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса, необходимо ограничить посещение кафе, кинотеатров и развлекательных центров. Как пишет РИА Новости, об этом в своём Twitter написал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Кроме того, он считает, что родителей детей-нарушителей нужно наказывать рублём.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы с 23 марта по 12 апреля уходят на каникулы, в течение которых ученики смогут учиться в дистанционной форме.