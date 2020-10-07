Грымов: политики несут ответственность за экологию

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе НСН сравнил, как к вопросам экологии относятся в России и Японии.

Специалисты отрабатывают две версии гибели морских животных на Камчатке – техногенные токсины или токсины от цветения микроводорослей, сообщил губернатор полуострова Владимир Солодов. Тем временем, ученые установили, что из-за экологической катастрофы погибло 95 процентов донных обитателей в Авачинской бухте.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН подчеркнул, что экология – самая непонятная деятельность в нашей стране.

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«Все живут одним днем, а политики, я считаю, несут прямую ответственность за то, что происходит. Все эти случаи с «Норникелем». Меня всегда удивляет, что все те люди, которые у нас занимаются нефтью, газом и так далее, все в списке Forbes. А когда я бываю в своей любимой Японии, еду, к примеру, мимо металлургического завода, там чистейшие баки, а владельцы предприятий не в списке самых богатых. У нас же какой-то ад возле каждого завода. Вот и делайте выводы», – сказал он.

Кроме того, Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что актеры старше 65 лет продолжают работать в театрах, несмотря на опасность коронавируса.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЭкологияТеатр МодернКамчаткаЮрий Грымов
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