Мерц, Стармер и Макрон провели телефонный разговор с Зеленским

По его словам, сторонами была достигнута договорённость придерживаться целей «по защите жизненно важных европейских и украинских интересов».

«Главы государств и правительств также приветствовали усилия США по прекращению конфликта... и готовность предоставить Украине надёжные гарантии безопасности», - добавил он.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

