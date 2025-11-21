Мерц, Стармер и Макрон провели телефонный разговор с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, сторонами была достигнута договорённость придерживаться целей «по защите жизненно важных европейских и украинских интересов».
«Главы государств и правительств также приветствовали усилия США по прекращению конфликта... и готовность предоставить Украине надёжные гарантии безопасности», - добавил он.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
