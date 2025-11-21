Шендеровича и Чичваркина внесли в список экстремистов и террористов
Писателя Виктора Шендеровича (признан в РФ иноагентом) включили в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.
Также в этот список внесли бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), ранее объявленного по делу о фейках о ВС России.
«Шендерович Виктор Анатольевич, 15.08.1958 года рождения, Москва; Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, Москва», - указано в перечне.
Ранее террористом и экстремистом был признан экс-премьер РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
