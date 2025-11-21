Шендеровича и Чичваркина внесли в список экстремистов и террористов

Писателя Виктора Шендеровича (признан в РФ иноагентом) включили в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает RT.

Ходорковского и Гудкова внесли в перечень террористов и экстремистов

Также в этот список внесли бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), ранее объявленного по делу о фейках о ВС России.

«Шендерович Виктор Анатольевич, 15.08.1958 года рождения, Москва; Чичваркин Евгений Александрович, 10.09.1974 года рождения, Москва», - указано в перечне.

Ранее террористом и экстремистом был признан экс-премьер РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПисателиЭкстремистыТеррористыЕвгений Чичваркин

Горячие новости

Все новости

партнеры