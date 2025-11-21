«Рост психических заболеваний так или иначе связан с тем образом жизни, который мы наблюдаем сегодня. Технологический прогресс также влияет на людей. Сегодня мы могли бы создавать и распространять методические материалы в Интернете, чтобы помочь большему числу людей. За последние десять лет в России зафиксирован рекордный рост психических заболеваний. Согласно статистике Минздрава, на сегодняшний день только зарегистрировано чуть более четыре миллионов случаев психических заболеваний. Это только психиатрия, не психология. Мы должны понимать, что тех люди, которые не зарегистрировались, будет еще порядка 10 миллионов. Статистика выходит за рамки 13-14 миллионов», — сказала собеседница НСН.

22 ноября в России празднуют День психолога. СМИ сообщают, что в стране насчитывается порядка 60 тысяч действующих психологов, причем их количество неуклонно растет. Данные ВЦИОМ за 2025 год свидетельствуют: более 40% россиян когда‑либо посещали психолога — это в два раза больше, чем было зафиксировано пять лет назад.

Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ввести квалификационный экзамен для психологов. По его словам, россияне все чаще обращаются к психологам, из-за чего растет и число специалистов, которые не всегда являются профессионалами.

