Чемпиону мира по боксу, депутату Госдумы Николаю Валуеву действительно предложили сняться в роли тролля в новом фильме-сказке «Садко», однако ему не понравился сценарий, который сейчас отдали на доработку. Когда сценарий будет исправлен, Валуев примет окончательное решение о съемках. Об этом НСН заявила представитель Валуева.

Валуева ранее утвердили на роль тролля в новой экранизации сказки «Садко». Об этом на питчинге национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры России сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов. Помощница Валуева опровергла слова Сельянова, пояснив, что парламентарию не понравился сценарий, он отправлен на доработку.