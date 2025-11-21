Валуев потребовал переписать сценарий сказки «Садко»
Николай Валуев пока не дал согласие на съемках в новой экранизации сказки «Садко», поскольку ему не понравился сценарий, сказала НСН представитель Валуева.
Чемпиону мира по боксу, депутату Госдумы Николаю Валуеву действительно предложили сняться в роли тролля в новом фильме-сказке «Садко», однако ему не понравился сценарий, который сейчас отдали на доработку. Когда сценарий будет исправлен, Валуев примет окончательное решение о съемках. Об этом НСН заявила представитель Валуева.
Валуева ранее утвердили на роль тролля в новой экранизации сказки «Садко». Об этом на питчинге национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Минкультуры России сообщил глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов. Помощница Валуева опровергла слова Сельянова, пояснив, что парламентарию не понравился сценарий, он отправлен на доработку.
«Сценарий нам уже прислали, однако Николай Валуев его не утвердил, вчера мы попросили его скорректировать. После того, как сценарий изменят, он примет решение, сниматься в картине или нет. Что касается последних работ Валуева, он озвучил роль великана в новой сказке “Маша и Медведи”, премьера которой состоялась 20 ноября», — сообщила собеседница НСН.
Ранее актер Роман Курцын заявил на премьере сказки «Горыныч», что новый фильм учит тому, что добро должно быть с кулаками, поскольку зло всегда должно получать по зубам.
